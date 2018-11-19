بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة.
وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، وأجزاء من الحدود الشمالية، وعسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومكة المكرمة، وأجزاء من المدينة. ”
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 1440/3/12 الموافق 2018/11/20 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/gxjvYuwQZG
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 19, 2018
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