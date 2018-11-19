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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة.
وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، وأجزاء من الحدود الشمالية، وعسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومكة المكرمة، وأجزاء من المدينة. ”
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.


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