زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعدما حرقها للاستيلاء على ميراثها

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بعدما قام بحرقها للاستيلاء على ميراثها بعد وفاة والدها.

وتعود الواقعة عندما توفي والد الزوجة

ورثت هي وأشقائها أموال طائلة، مما أسقط جميع الأقنعة عن زوجها بعد محاولته الاستيلاء على ميراثها لكنها رفضت فانهال عليها بالضرب المبرح لدرجة أنه قام بحرقها.

وأجهشت الزوجة في البكاء أمام محكمة الأسرة بسبب ما تعرضت له من إهانة وإيذاء على يد زوجها، مشيرة إلى أنها

مصرة على الطلاق مهما كلفها الأمر حتى لو قضيت حياتها وسط المحاكم.

وأشارت إلى أنها تعرضت على يد زوجها لن أنساه مدى حياتها خاصة، كما أنهت الزوجه حديثها أصر على الطلاق من زوجها ولن أعود إليه مهما حدث.