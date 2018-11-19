اكتشف سبب عدم فصل أقطاب البطارية أثناء دوران محرك السيارة

أميرة خالد(صدى):

البطارية هي المسؤولة عن بدء تشغيل المحرك، كما أنها المسؤولة عن تشغيل جميع أجهزة السيارة الكهربائية والإلكترونية، وفي حالة إصابتها بالتلف، فإن ذلك يؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.

كما أن التعامل الخاطئ من قبل السائق قد يلحق بعض الأضرار بالبطارية دون أن يدري، ومن الأخطاء الشائعة هي إزالة كابلات البطارية أثناء تشغيل المحرك، ويعمد السائق لذلك من أجل اختبار عمل الشاحن أو الدينامو في السيارة.

حيث أنه من المعتقدات السائدة لدى السائقين للكشف عن مدى كفاءة عمل الدينامو، هو القيام بفصل كابلات البطارية أثناء تشغيل المحرك، فإذا استمر المحرك في العمل ولم يتوقف، فإن هذا يدل على كفاءة الدينامو، أما إذا توقف محرك السيارة عن العمل فهذا الأمر يدل على أن الدينامو بالسيارة يعاني من عطل ما أو تعرض إلى تلف أحد أجزاءه.

لكن هذا الفعل خاطئ بكل تأكيد حيث يجلب الضرر على كثير من الأجزاء في السيارة، لأن البطارية وكما ذكرنا من قبل لها وظائف عديدة وليس تشغيل المحرك فقط، فهي المسؤولة أيضاً عن تشغيل جميع أجهزة السيارة الكهربائية والإلكترونية، كما تعمل كمثبت ومحافظ على الجهد في السيارة، بالإضافة إلى عملها كفلتر لنبضات التيار الثابت المتولدة من الدينامو بالمحرك.

وعند القيام بفصل أقطاب البطارية أثناء عمل محرك السيارة، فهذه العملية قد تؤدي إلى تلف مجموعة من الأجزاء أو المكونات الإلكترونية بالسيارة، والتي ستكلف السائق مزيداً من الأموال عند إعادة إصلاحها، ومن أبرز القطع المعرضة للتلف هى الدوائر الإلكترونية، الكمبيوتر، أو تلف الراديو أو المسجل وغيره.