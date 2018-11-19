فتاة تعرض عذريتها للبيع لتحقيق أحلامها
عرضت فتاة أسترالية، عذريتها للبيع، عبر منصات الإنترنت مقابل مبلغ مالي، من أجل تسديد ديون والدها، وتحقيق احلامها.
وتلقت الفتاة عرضين فور عرضها الأمر، وصل إحداهما لمبلغ 570 جنيها إسترلينيا، بينما وصل الآخر إلى 5709 جنيها إسترلينيا، لكنها لم تستقر على أحد العرضين.
وقالت مصادر أن الفتاة تنوي دخول جامعة سيدني للتكنولوجيا، وشراء الكتب المدرسية، وسيارة، بالإضافة لتسديد رهن والديها العقاري ودفع فواتير ديونهما.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله المستعان وش ذا الحال طيب تزوجي احسن من الحرام الحمدلله على نعمة الاسلام
رااايق[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 7 دقائق
ياتعليق 1 وانت بظنك انها تعرف الحلال من الحرام ههخخخخخ😹😂 كافرة مادرت عن خبرنا.