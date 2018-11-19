فتاة تعرض عذريتها للبيع لتحقيق أحلامها

كانبرا(صدى):

عرضت فتاة أسترالية، عذريتها للبيع، عبر منصات الإنترنت مقابل مبلغ مالي، من أجل تسديد ديون والدها، وتحقيق احلامها.

وتلقت الفتاة عرضين فور عرضها الأمر، وصل إحداهما لمبلغ 570 جنيها إسترلينيا، بينما وصل الآخر إلى 5709 جنيها إسترلينيا، لكنها لم تستقر على أحد العرضين.

وقالت مصادر أن الفتاة تنوي دخول جامعة سيدني للتكنولوجيا، وشراء الكتب المدرسية، وسيارة، بالإضافة لتسديد رهن والديها العقاري ودفع فواتير ديونهما.