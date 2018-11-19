مدني جدة يقوم بحملات على مستودعات جنوب المحافظة

محمد السعران(صدى):

استمراراً للجولات الميدانية التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة على المنشآت الحيوية والهامة للتأكد من توفر متطلبات السلامة وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي محافظ جدة وبمتابعة من سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء/سالم بن مرزوق المطرفي ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة.

انطلقت يوم الاحد الموافق 1440/3/10 وبمشاركة عدد (١٢) ضباط و (٢٢) مفتش سلامة حملة للوقوف على مستودعات مخطط الخمرة والسرورية للتأكد من التزامها بتدابير ووسائل السلامة وعدم وجود ملاحظات تخل بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق وقد أسفرت الجولة في يومها الثاني عن الوقوف على عدد (١٨٣) مستودع مختلف الأنشطة تم إشعار أصحاب المستودعات المخالفة بالملاحظات فيما تم ضبط محاضر المخالفة علي البعض الاخر .

هذا وقد اوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور / عبدالعزيز بن صالح الزهراني بأن هذه الجولات مستمرة للحد بإذن الله من مسببات حوادث الحريق وتوفير سبل التعامل الأولي معها بكفاءة وفاعلية مهيبا بالجميع التعاون مع الدفاع المدني وتطبيق تعليماته حفاظاً على الأرواح والممتلكات متمنيا للجميع السلامة.