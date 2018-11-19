غريزمان يرفض برشلونة ويستمر مع أتليتكو بسبب ميسي

نواف السالم(صدى):

قال أنطوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا إنه رفض الانتقال إلى برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم وسيبقى في أتليتيكو مدريد.

وأوضح عزيزمان أنه من الصعب رفض عرض من نادي برشلونة، في حيث أن ناديه فعل كل شيء لكي يشعر أنه في بيته من أجل الحفاظ والبقاء عليه.

واشار أن السبب القوي لرفض العرض خوفه من النجومية الطاغية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي وقع تحت تأثيرها السلبي اللاعبان البرازيليان نيمار دا سيلفا وفليبي كوتينيو.

ويبلغ غريزمان من العمر 27 عاما وانضم إلى أتليتيكو في 2014 وحقق معه لقب كأس السوبر الإسباني والدوري الأوروبي.