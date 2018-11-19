بالفيديو.. امرأة شابة تفجر نفسها أمام عدد من الجنود

موسكو(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة الهجوم الانتحاري الذي وقع في ” غروزني ” عاصمة الشيشان بروسيا الاتحادية، السبت الماضي.

، ويظهر في الفيديو رجال شرطة وهو يطلقون طلقات تحذيرية لوقف تقدم المرأة، التي فجرت نفسها على بعد أمتار منهم؛ مما أسفر عن مصرعها على الفور.

يُذكر أن وزير الداخلية بالوكالة في جمهورية الشيشان الروسية، أبتي علاء الدينوف، كان قد أعلن أن عناصر الشرطة طلبوا من ” امرأة شابة ” الكشف عن هويتها بعدما لاحظوا أن تصرفاتها غير طبيعية، وقاموا بإطلاق طلقة تحذيرية مباشرة قبل أن تقوم المرأة بتفجير نفسها.