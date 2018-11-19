مدير مدرسة بالمدينة يتعرض للطعن من أحد الطلاب

نايف السالم(صدى):

تعرض مدير مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم شمال المدينة صباح اليوم الاثنين لحادثة اعتداء من أحد الطلاب أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة، وذلك بحسب بيان إدارة تعليم منطقة المدينة.

وأوضح البيان، أنه تم نقل المدير إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة؛ فيما أكد المتحدث الرسمي لتعليم المدينة عمر البرناوي، أن مدير تعليم المنطقة قد قام بزيارة المدير المصاب في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وأشار ” البرناوي ” إلى متابعة وزير التعليم ونائبه لحالة المدير الصحية للاطمئنان؛ بينما تم التحفظ على الطالب، كما كلف مدير عام التعليم في المدينة إدارة التوجيه والارشاد وإدارة القضايا للتحقيق في الواقعة وتطبيق الأنظمة.