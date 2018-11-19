مدير مدرسة بالمدينة يتعرض للطعن من أحد الطلاب
تعرض مدير مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم شمال المدينة صباح اليوم الاثنين لحادثة اعتداء من أحد الطلاب أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة، وذلك بحسب بيان إدارة تعليم منطقة المدينة.
وأوضح البيان، أنه تم نقل المدير إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة؛ فيما أكد المتحدث الرسمي لتعليم المدينة عمر البرناوي، أن مدير تعليم المنطقة قد قام بزيارة المدير المصاب في المستشفى للاطمئنان على صحته.
وأشار ” البرناوي ” إلى متابعة وزير التعليم ونائبه لحالة المدير الصحية للاطمئنان؛ بينما تم التحفظ على الطالب، كما كلف مدير عام التعليم في المدينة إدارة التوجيه والارشاد وإدارة القضايا للتحقيق في الواقعة وتطبيق الأنظمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38552 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتوقع بيوم من الأيام
مهنةالمعلم بتنقرض للأبد
وبيصير عليها طلب غير طبيعي
ومحد يبيها
بركاتك ياع…….😉
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 27 دقيقة
عندي فكره قهنميه….؟
قيبو بورعيات فتوات من مزرر… وأي طالب يأل أدبه رسلوه للفتوه يوضبه… غير كدا ما ينفعش
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 24 دقيقة
يا قماعه … أخوكم بالعروبه سيبورعي عاوز منكم أطه عشان يتقوز الوليه دولللي…
من ساعة ما شفت صورتها بقورنان صدى ..ما بعرفش آكل ولا آنام..