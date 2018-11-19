  • الإثنين 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. مدير مدرسة بالمدينة يتعرض للطعن من أحد الطلاب
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 3٬059
  • 3
  • حوادث

مدير مدرسة بالمدينة يتعرض للطعن من أحد الطلاب

مدير مدرسة بالمدينة يتعرض للطعن من أحد الطلاب
نايف السالم(صدى):

تعرض مدير مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم شمال المدينة صباح اليوم الاثنين لحادثة اعتداء من أحد الطلاب أثناء إشرافه على الطلاب في الفسحة، وذلك بحسب بيان إدارة تعليم منطقة المدينة.

وأوضح البيان، أنه تم نقل المدير إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة؛ فيما أكد المتحدث الرسمي لتعليم المدينة عمر البرناوي، أن مدير تعليم المنطقة قد قام بزيارة المدير المصاب في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وأشار ” البرناوي ” إلى متابعة وزير التعليم ونائبه لحالة المدير الصحية للاطمئنان؛ بينما تم التحفظ على الطالب، كما كلف مدير عام التعليم في المدينة إدارة التوجيه والارشاد وإدارة القضايا للتحقيق في الواقعة وتطبيق الأنظمة.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 27 دقيقة

عندي فكره قهنميه….؟
قيبو بورعيات فتوات من مزرر… وأي طالب يأل أدبه رسلوه للفتوه يوضبه… غير كدا ما ينفعش

[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 24 دقيقة

يا قماعه … أخوكم بالعروبه سيبورعي عاوز منكم أطه عشان يتقوز الوليه دولللي…
من ساعة ما شفت صورتها بقورنان صدى ..ما بعرفش آكل ولا آنام..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *