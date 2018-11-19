مواجهة قوية بين لبنان وأستراليا استعدادا لكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

يترقب جماهير منتخبي لبنان وأستراليا المباراة والمواجهة الصعبة بين الفريقين المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل، أثناء مباراة تكريم قائد أستراليا وهدافها التاريخي تيم كاهيل.

هذا وقد اعتزل كاهيل اللعب الدولي بعد مشاركته الرابعة في كأس العالم في روسيا، وأوضح الاتحاد الاسترالي لكرة القدم إنه سيرتدي القميص الأخضر والذهبي للمرة الأخيرة في مباراة وداع.

كما واجه كاهيل، الذي يعد على نطاق واسع اللاعب الأفضل في تاريخ أستراليا، صعوبات في اللعب بانتظام خلال الفترة التي سبقت كأس العالم ولم يشارك سوى في مباراة واحدة كبديل في روسيا وكانت في مواجهة استراليا الأخيرة بدور المجموعات أمام بيرو.

وكان مهاجم إيفرتون السابق أحرز 50 هدفاً في 107 مباريات دولية، بينها خمسة أهداف في كأس العالم، ليترك اللعبة وهو الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي.