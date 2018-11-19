إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق الساحل بجدة

سعيد العجل(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في محافظة جدة اليوم (الاثنين) بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف أبو زيد أنه تبين وجود 7 حالات منها حالة خطيرة الإصابة و 6 اصابات متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل جميع الحالات إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.