عروس تطلب الخلع يوم زفافها بسبب غسالة
رفعت فتاة عشرينية دعوى خلع ضد زوجها ، وذلك بعد اكتشافها تحكم حماتها في الأمور التي تخص حياتها الزوجية، وسيطرتها التامة على ابنها.
واوضحت أنها بعد حفل الزفاف ذهبت للمنزل مع زوجها ، لتتفاجأ بوجود غسالة قديمة في البيت، بدلاَ من الجديدة التي اشترتها أسرتها وعند سؤالها لزوجها ردت والدته قائلة أنها أخذتها وأعطتها القديمة ليقف الزوج صامت ، بعد تعدى والدته عليها بالضرب ، والخروج إلى أسرتها بفستان الزفاف ، لتتحول ليلة الفرح إلى حزن.
فلم تجد الزوجه طريقة غير اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى خلع بعد رفض الزوج الطلاق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38552 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح أمك وعلى راسك
بس مالها حق تعتدي على شي مايخصها
بعض الأمهات من شدة غبائها وحبها للتسلط
تدمر حياة ولدها
وهي ماتدري😐
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوه الى بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب العريس غبي كان شرا لأمه نفس هذي الغساله. قبل ذا اليوم
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 1 ساعة
انفري بجلدك اهربي من حمات الظلام
رااايق[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 22 دقيقة
أخلعي * أخلعي ** أذا هذه أولها غسالة* معروف أيش تاليها ***!!!
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هتاخد طاولة الطعام أم ســـ 6 ـت كراسي والطقم الصيني كلووو *! ههههههههه