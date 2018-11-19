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عروس تطلب الخلع يوم زفافها بسبب غسالة

عروس تطلب الخلع يوم زفافها بسبب غسالة
القاهرة(صدى):

رفعت فتاة عشرينية دعوى خلع ضد زوجها ، وذلك بعد اكتشافها تحكم حماتها في الأمور التي تخص حياتها الزوجية، وسيطرتها التامة على ابنها.

واوضحت أنها بعد حفل الزفاف ذهبت للمنزل مع زوجها ، لتتفاجأ بوجود غسالة قديمة في البيت، بدلاَ من الجديدة التي اشترتها أسرتها وعند سؤالها لزوجها ردت والدته قائلة أنها أخذتها وأعطتها القديمة ليقف الزوج صامت ، بعد تعدى والدته عليها بالضرب ، والخروج إلى أسرتها بفستان الزفاف ، لتتحول ليلة الفرح إلى حزن.

فلم تجد الزوجه طريقة غير اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى خلع بعد رفض الزوج الطلاق.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 1 ساعة

انفري بجلدك اهربي من حمات الظلام

[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 22 دقيقة

أخلعي * أخلعي ** أذا هذه أولها غسالة* معروف أيش تاليها ***!!!
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هتاخد طاولة الطعام أم ســـ 6 ـت كراسي والطقم الصيني كلووو *! ههههههههه

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