عروس تطلب الخلع يوم زفافها بسبب غسالة

القاهرة(صدى):

رفعت فتاة عشرينية دعوى خلع ضد زوجها ، وذلك بعد اكتشافها تحكم حماتها في الأمور التي تخص حياتها الزوجية، وسيطرتها التامة على ابنها.

واوضحت أنها بعد حفل الزفاف ذهبت للمنزل مع زوجها ، لتتفاجأ بوجود غسالة قديمة في البيت، بدلاَ من الجديدة التي اشترتها أسرتها وعند سؤالها لزوجها ردت والدته قائلة أنها أخذتها وأعطتها القديمة ليقف الزوج صامت ، بعد تعدى والدته عليها بالضرب ، والخروج إلى أسرتها بفستان الزفاف ، لتتحول ليلة الفرح إلى حزن.

فلم تجد الزوجه طريقة غير اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى خلع بعد رفض الزوج الطلاق.