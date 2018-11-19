القوات الباكستانية تعتقل 12 بحارا هنديا إثر تجاوزهم المياه الإقليمية

إسلام آباد(صدى):

اعتقلت القوات البحرية الباكستانية 12 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية بحثاً عن الصيد.

وأوضح بيان صادر عن وكالة السلامة البحرية الباكستانية اليوم أن الدوريات الباكستانية أوقفت البحارة الهنود وضبطت زوارقهم ونقلتهم إلى مدينة كراتشي حيث تم تسليهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

وتتكرر ظاهرة تجاوز صيادي الأسماك المياه الإقليمية بين باكستان والهند نظراً لعدم وجود حدود بحرية واضحة بين البلدين، حيث يتم اعتقالهم من قبل الدوريات البحرية لكلا البلدين.