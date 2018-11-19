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رجل يشك في سلوك زوجته بعد ” مكالمة هاتفية ” فيقتلها

رجل يشك في سلوك زوجته بعد ” مكالمة هاتفية ” فيقتلها
القاهرة(صدى):

أقدم رجل يقطن محافظة الجيزة المصرية، على قتل زوجته في أول أيام عيد الأضحى بعد شكه في سلوكها، ولكن ظل لغز الجريمة لم يكشف حتى ظهر للعلن في الأيام الأخيرة.

واعترف الرجل بقتله زوجته حينما نشب بينهما شجار بعد سماعه لها تحدث شخصًا آخر في الهاتف الجوال، ليستشيط غضبًا ويخنقها حتى الموت ويضع جثتها في حقيبة سفر ويلقيها في أرض زراعية؛ لتتمكن الشرطة مؤخرًا من الكشف عن لغز الجريمة.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 44 دقيقة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعوذ بالله من الظن السيئ والشك ، اسأل الله لها الرحمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ولا زال مسلسل فضائح مصر مستمر.

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