رجل يشك في سلوك زوجته بعد ” مكالمة هاتفية ” فيقتلها
أقدم رجل يقطن محافظة الجيزة المصرية، على قتل زوجته في أول أيام عيد الأضحى بعد شكه في سلوكها، ولكن ظل لغز الجريمة لم يكشف حتى ظهر للعلن في الأيام الأخيرة.
واعترف الرجل بقتله زوجته حينما نشب بينهما شجار بعد سماعه لها تحدث شخصًا آخر في الهاتف الجوال، ليستشيط غضبًا ويخنقها حتى الموت ويضع جثتها في حقيبة سفر ويلقيها في أرض زراعية؛ لتتمكن الشرطة مؤخرًا من الكشف عن لغز الجريمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38552 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتخونك زوجتك الا إذا كان القصور منك
أنت
خذوها قاعدة
إذا ماتهتم بزوجتك
غيرك سيفعل😐
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 44 دقيقة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعوذ بالله من الظن السيئ والشك ، اسأل الله لها الرحمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ولا زال مسلسل فضائح مصر مستمر.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله لايبلانا
الله لايبلانا
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله لايبلانا
الله لايبلانا
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله لايبلانا
الله لايبلانا
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله لايبلانا
الله لايبلانا
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34975 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله لايبلانا
الله لايبلانا
الله لايبلانا