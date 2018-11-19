” مبولحي ” يطمئن جمهوره على سلامته بعد شغب جماهير التوغو

نواف السالم(صدى):

أكد حارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي على سلامته وحالته الجيدة رغم أعمال الشغب التي شهدتها مباراة منتخب بلاده الجزائر أمام توغو أمس الأحد والتي شارك فيها مبولحي وكسبتها الجزائر 4-1 وتصعد لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 .

وكانت جماهير توغو التي حضرت المباراة قد قزفت لاعبي الجزائر وهم في طريقهم إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل ، الملابس وأُصيب مبولحي في يده ، حيث نشرت صحيفة “النهار” مقطعا يوضح معاناة الحارس .