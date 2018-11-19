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” مبولحي ” يطمئن جمهوره على سلامته بعد شغب جماهير التوغو

” مبولحي ” يطمئن جمهوره على سلامته بعد شغب جماهير التوغو
نواف السالم(صدى):

أكد حارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي على سلامته وحالته الجيدة رغم أعمال الشغب التي شهدتها مباراة منتخب بلاده الجزائر أمام توغو أمس الأحد والتي شارك فيها مبولحي وكسبتها الجزائر 4-1 وتصعد لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 .

وكانت جماهير توغو التي حضرت المباراة قد قزفت لاعبي الجزائر وهم في طريقهم إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل ، الملابس وأُصيب مبولحي في يده ، حيث نشرت صحيفة “النهار” مقطعا يوضح معاناة الحارس .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمـد للّه على سلامتـكـ يارايـس😊يضحـك كل سنة مـرة😁😂

[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين

مبـروكـ عليـنا😘🇩🇿💪معـاك يالخضرا ديـري حـالة✌إن شـاء اللّه يُـعيدنا جمـال بلمـاضي للماضي الجمـيل حين كان لا صـوت يعلو فـوق صوت الكـرة الجزائـرية😍🇩🇿😍🇩🇿😍🇩🇿

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