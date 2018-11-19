” مبولحي ” يطمئن جمهوره على سلامته بعد شغب جماهير التوغو
أكد حارس مرمى الاتفاق رايس مبولحي على سلامته وحالته الجيدة رغم أعمال الشغب التي شهدتها مباراة منتخب بلاده الجزائر أمام توغو أمس الأحد والتي شارك فيها مبولحي وكسبتها الجزائر 4-1 وتصعد لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 .
وكانت جماهير توغو التي حضرت المباراة قد قزفت لاعبي الجزائر وهم في طريقهم إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل ، الملابس وأُصيب مبولحي في يده ، حيث نشرت صحيفة “النهار” مقطعا يوضح معاناة الحارس .
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمـد للّه على سلامتـكـ يارايـس😊يضحـك كل سنة مـرة😁😂
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبـروكـ عليـنا😘🇩🇿💪معـاك يالخضرا ديـري حـالة✌إن شـاء اللّه يُـعيدنا جمـال بلمـاضي للماضي الجمـيل حين كان لا صـوت يعلو فـوق صوت الكـرة الجزائـرية😍🇩🇿😍🇩🇿😍🇩🇿