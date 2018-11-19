بالصور.. طفلة شجاعة تنبه الأطباء وتنقذ أختها من الخرف

لندن(صدى):

استطاعت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 6 سنوات إنقاذ شقيقتها الصغرى من آثار اضطراباتها الوراثية القاسية التي تسببت لها بمرض الخرف.

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” فإن ” نيكول ريتش ” كانت تعاني من مرض يدعى ” باتن ” وهو حالة وراثية ليس لها علاج معروف وعندما تم تشخيص حالة ” نيكولا ” ، الاخت الكبرى قبل عامين كان قد فات الأوان على الأطباء لوقف الأعراض المدمرة ، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ أختها الصغرى جيسيكا” ذات 3 أعوام بعد أن حذرهم مرض أختها الكبرى الشجاعة من تكرار نفس الحالة .