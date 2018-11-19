أمير الباحة يفتتح حركة السير في عدد من مشروعات الطرق بقيمة 500 مليون ريال

الباحة(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمناطق المملكة لتلمس احتياجات المواطنين وتدشين العديد من المشروعات التنموية, مؤكدا أن الجميع يتطلع إلى أن يكون هناك زيارة ميمونة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ, إلى منطقة الباحة .

جاء ذلك في تصريح صحفي لسمو أمير منطقة الباحة عقب وقوف سموه على عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة اليوم ، مؤكداً سموه أن المشاريع التي تم الوقوف عليها هي ضمن خطة عمل إدارة النقل بالمنطقة منها ما هو متعثر والبعض الأخر جاري العمل به حيث تم تسريعها بالتعاون مع وزارة النقل ، مشيراً إلى أن هناك مشروعات جديدة ورئيسية في المنطقة سيتم اعتمادها في الميزانية الجديدة لهذا العام بمشيئة الله.

وأعرب سموه عن شكره وامتنانه لأهالي الباحة فرداً فرداً ولكل من بادر وساهم في تنمية المنطقة وتبرع من ماله الخاص ، داعياً سموه المواطنين إلى أن يكون شركاء في كل ما يطور المنطقة وتنميتها .

ولفت أمير الباحة النظر بأنه يتطلع إلى زيادة عدد السياح مستقبلاً إلى منطقة الباحة التي تعد من أجمل مناطق المملكة لما تتميز به من طبيعة وموقع جغرافي ، مؤكداً سموه بأن ذلك يتطلب الكثير من الجهد وتوفير دور إيواء وطرق ومستشفيات بشكل أكبر يسهم في تنمية المنطقة وتطورها سياحياً ، مفيداً بأنه سيتم الإعلان عن العديد من الموضوعات والأمور التي تهم منطقة الباحة في القريب العاجل بإذن الله.

وكان سمو أمير منطقة الباحة قد وقف اليوم على عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة ، حيث قام سموه بإزاحة الستار عن تلك المشروعات المنفذة من قبل الإدارة العامة للطرق بالباحة بقيمة بلغت أكثر من 500 مليون ريال ، معلناً سموه عن فتح حركة السير في تلك الطرق أمام قائدي المركبات .

واستهل سموه زيارته الميدانية بالوقوف على الطريق الدائري “ الجزء السابع “ ، حيث كان في استقباله مدير عام إدارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح الملكي الذي قدم لسموه شرح عن المشروع الذي يبدأ من تقاطع بلجرشي وينتهي مع تقاطع عثران وتقاطع العقيق بجوار مقر فرع وزارة النقل ، ويبلغ طوله ما يقارب 8 كيلو متر وبتكلفة قاربت آلـ 260 مليون ريال.

ثم وقف سمو أمير الباحة على مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة المجموعة الأولى “ الجزء 32 “ الذي يبدأ من بني ظبيان وينتهي عند تقاطع بلجرشي ، ويبلغ طوله 5 كيلو و455 متراً ، وبلغت تكلفته 119 مليون و500 ألف ريال ، كما وقف سموه على مشروع الطريق الدائري ” الجزء الأول ” الذي يبلغ طوله أكثر من 4 كيلو متر ، وتبلغ تكلفته 80 مليون ريال ، ومشروع إصلاح طريق الطائف – الباحة – أبها ، بطول 2 كيلو و227 متراً ، وبتكلفة فاقت 29 مليون و600 ألف ريال.

بعد ذلك انتقل سمو أمير الباحة إلى محافظة بني حسن حيث أزاح الستار عن مشروع عقبة الملك خالد ببني حسن وفتح حركة السير للطريق الذي يربط محافظات السراة بالقطاع التهامي ” محافظة قلوة ” ، الذي يبلغ طوله 14 كيلو متر وبتكلفة بلغت 19 مليون ريال .

بعدها توجه الأمير حسام بن سعود إلى محافظة المندق ، حيث افتتاح وأزاح الستار عن مشروع طريق الأمير مشاري بن سعود ، الذي نفذته أمانة منطقة الباحة ، واستمع سموه خلال الافتتاح إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط ، عن الطريق الذي يبلغ طوله ٢ كيلو متر ويقع بشفا الجماجم وعنازة ، مشيراً إلى أن المشروع الذي بلغت تكلفته مليون ونصف المليون ريال يأتي ضمن مبادرة سفلتة الطرق الترابية ببرنامج التحول البلدي ٢٠٢٠ .

أثر ذلك وضع سموه حجر الأساس لمشروع طريق الحسام بمشاركة معرفي قرية عنازة والجماجم وشيخ بالخزمر وشابين من أبناء القريتين ، حيث أطلق سموه أعمال تنفيذ الطريق الذي يبلغ طوله 5 كيلو مترات ، ويمتد من طريق الملك عبدالعزيز بالمندق مروراً بعقبة عنتزة ويتقاطع مع طريق قلوة الحجرة.

كما أطلق سمو أمير الباحة أعمال تطوير المواقع المحيطة بطريق الحسام بمساحة ٨٥ ألف متر مربع ، مستمعاً إلى شرح من رئيس بلدية المندق المهندس سعيد الزهراني عن المشروع الذي يتضمن منتزه يحتوي على جلسات وألعاب ومسطحات خضراء وبحيرة بنافورة تفاعلية ، إضافة إلى مواقع استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية ومنطقة مطاعم ومقاهي وتلفريك وجسر زجاجي معلق.

بعد ذلك شرف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم .

ثم ألقيت كلمة أهالي قرية عنازة التي ألقاها عنهم معرف القرية صالح بن عقاب الزهراني مرحباً فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على وضع حجر الأساس لمشروع طريق الحسام ، منوهاً بما يوليه سموه من اهتمام بمنطقة الباحة في مختلف المجلات في ظل الدعم ألا محدود من القيادة الرشيدة – أعزها الله – .

بعدها ألقى العقيد طيار متقاعد عثمان بن مصلح الزهراني, كلمة أهالي الجماجم ، الذي نوه فيها بما تشهده المملكة من تطور في شتى المجالات ومنطقة الباحة على وجه الخصوص ، مؤكداً أن ما يشهده الجميع اليوم من افتتاح سمو أمير الباحة لطريق الأمير مشاري بن سعود وإطلاق العمل لطريق الأمير حسام وتطوير المواقع المحيطة به إلا شاهد حي على ذلك التطور .

وبين ما حظيت به منطقة الباحة من اهتمام وعناية من ولاة الأمر منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى عصرنا الزاهر عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مقدماً شكره لسمو أمير الباحة على جهوده ودعمه لمختلف المشروعات التنموية بالمنطقة ، مثمناً جهود إدارة النقل بمنطقة الباحة وبلدية المندق في هذا الشأن .

أثر ذلك ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, كلمة نوها فيه بالصورة الإنسانية لسمو أمير الباحة من خلال حرصه على مشاركة معرفي قريتي عنازة والجماجم وشيخ بالخزمر وشابين من القريتين لوضع حجر الأساس لأعمال فتح الطريق لمشروع طريق الحسام والأعمال التطويرية المصاحبة، مؤكداً أن هذه الصورة فيها الكثير من الدلات لأجيال المستقبل .

وبين أن هذا المشروع سيسهم في اختصار الكثير من الوقت والمسافات لربط محافظات السراة بالقطاع التهامي ، مثمناً توجيه سموه بإنشاء طاولة الحسم التي أثمرت في تحرك العديد من المشروعات المتعثرة فاقت قيمتها المليار و200 مليون ريال.

وأكد الدكتور اللويحق أن التاريخ سيسجل لسموه ما نفذ من مشروعات للمنطقة وإسعاد قلوب أهلها وحقق منجزاتها ، مقدماً شكره لسمو أمير الباحة باسم أهالي المنطقة على جهوده الكبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات والمنجزات الكبيرة التي تشهدها المنطقة ، ومنها مشروع طريق الحسام .

وأشاد وكيل إمارة الباحة بجهود الأمير حسام في حل المعوقات التي واجهة الكثير من المشروعات المتعثرة لأكثر من عشر سنوات ، حيث منها ما تم الانتهاء منه ومنها ما سيدشن خلال الشهرين القادمين بمشيئة الله ، ومنها كبرى مستشفى الملك فهد ومشروعات المياه وغيرها من المشاريع الأخرى التي حظيت بمتابعة وعزم سموه الكريم من خلال لقاءاته مع كبار المسئولين في الدولة .

وأعرب الدكتور اللويحق عن شكره لشركاء الإنجاز مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة وأمين الباحة ولوكيل الإمارة للشئون التنموية محافظ المندق السابق ، ولمحافظ المندق ولرئيس بلدية المندق على ما يبذلونه من أعمال لخدمة المحافظة والأهالي ، مقدماً شكره لأهالي قريتي الجماجم وعنازة الذي استبشروا بمقدم سموكم الكريم لافتتاح طريق الحسام ، وذلك على تبرعهم بجزء من أملاكهم الخاصة لتوسعت الطريق لينتفع الجميع بهذه المنفعة العامة.

بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور ، ثم شاهد سموه والحضور شيلة بعنوان ” شكراً حسام الخير ” .

وفي الختام تسلم سمو أمير الباحة عددا من الهدايا التذكارية مقدمة مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي ومن رئيس بلدية محافظ المندق المهندس سعيد الزهراني .

رافق سموه في الزيارة وحضور الحفل, وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ونائب مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري، ومحافظي المحافظات وعدد من المسئولين في المنطقة ومشائخ القبائل.