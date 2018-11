شقيقة ميجان ماركل تخطف فرحة أختها بطفل الأمير هاري

لندن(صدى):

تستعد أخت زوجة ولي عهد التاج البريطاني الأمير هاري، دوقة ساسكس ميغان ماركل لإطلاق كتاب يحكي كل شيء عن ” أكاذيب الدوقة ” بعد ولادة ” ميغان ” مباشرة.

وتخطف “ سامانثا ماركل ” ، البالغة من العمر 55 عاماً فرحة أختها بطفل الأمير هاري من خلال إطلاق كتابها الحديث عن الدوقة الذي سيأتي بعنوان “ The Shadows Of The Duchess ” في أبريل أو مايو من العام المقبل.

وقالت سامانثا إن كتابها يغطي كل شيء، متعهدة بأنها لن تحتفظ بسر، وستحكي للعالم حقيقة الأكاذيب، قائلة: ” يغطي الكتاب كل ما يدور في الكواليس “.

وحول استهدافهم من قبل المتصيدين عبر الإنترنت، أوضحت أخت ميغان أنها كانت ضحية للبلطجة السيبرانية بعد الزفاف الملكي في مايو، مضيفة أنها اضطرت إلى تأخير الكتاب ليلائم الكم الهائل من المواد التي تريد تضمينها، منوهة أن الكتاب سيعكس وجهة النظر الأخرى.