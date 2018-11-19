ثغرة أمنية تهدد مستخدمي وتساب والخبراء يقدمون البديل

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” شيك بوينت ” للأمن الإلكتروني عن ثغرة أمنية جسيمة تهدد مستخدمي واتس آت والبالغ عددهم مليار ونصف حول العالم بكشف خصوصياتهم ، الأمر الذي دفع مواقع متخصصة لتقديم تطبيقات بديلة وهي : تطبيق سيجنال، وتطبيق هايك، وتطبيق تيليغرام .

ويعتبر تطبيق سيجنال الأكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى حيث يعتمد على بروتوكول تشفير يسمى وهو عبارة عن بروتوكول لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات.

أما تطبيق هايك، فيعتبر بديلاً جيد ويتمتع بميزة حماية خصوصية مستخدميه، فيسمح للمستخدمين بإخفاء دردشاتهم الخاصة باستخدام كلمة مرور.

ومن أهم ميزات هذا التطبيق أنه لا يمكن لأي شخص إرسال رسالة للمستخدم، إلا إذا كان رقمه مسجلًا في جهات الاتصال الخاصة به على الهاتف، كما يحتوي على وضع عدم الاتصال، فإذا أرسل أحدهم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.

أما ثالث هذه التطبيقات فهو، تطبيق تيليغرام، وهو تطبيق مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، وسهل الاستخدام و مجاني.

وأهم ما يميز تيليغرام هي ميزة المزامنة الفورية للرسائل عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، حيث يمكن استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الخاصة بك في نفس الوقت، لتتزامن الرسائل بسلاسة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والحواسيب كما تتوافر فيه ميزة المكالمات المشفرة.