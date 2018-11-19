الإنتربول: استعادة مواطنين من المطلوبين في قضايا مالية بعد القبض عليهما بالمغرب
في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تم بتاريخ 10 / 3 / 1440هـ ، استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية .
بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة، لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ وقدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً.
حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 2 ساعتين
قوزيتم خير وعلى الأوه….
رايحين يهيصوا بفلوس الناس…حاقه خيبه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويس يخيسو في مربي الحرامية لين يسدو حق الناس
بنشري شفايف[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
٩٩ مليون يامقرم هههههه
وشكلك تزوجت المغرب كله
ولكن الغريب كيف نصب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38552 ] نشر منذ 2 ساعتين
رايحين يفلونها🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣