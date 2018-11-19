  • الإثنين 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الإنتربول: استعادة مواطنين من المطلوبين في قضايا مالية بعد القبض عليهما بالمغرب

الإنتربول: استعادة مواطنين من المطلوبين في قضايا مالية بعد القبض عليهما بالمغرب

الإنتربول: استعادة مواطنين من المطلوبين في قضايا مالية بعد القبض عليهما بالمغرب
الرياض(صدى):

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تم بتاريخ 10 / 3 / 1440هـ ، استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية .

بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة، لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ وقدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً.

حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 2 ساعتين

قوزيتم خير وعلى الأوه….
رايحين يهيصوا بفلوس الناس…حاقه خيبه

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

٩٩ مليون يامقرم هههههه
وشكلك تزوجت المغرب كله
ولكن الغريب كيف نصب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *