أمانة الشرقية تكشف عن أبرز جهودها في معالجة التشوه البصري خلال 9 أشهر الماضية

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة من 01/01/2018م، حتى 30/09/2018م، والتي تهدف لإزالة الملوثات البصرية.

وأوضح مستشار معالي الأمين للشؤون الاعلامية المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري، من خلال العديد من الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية في حاضرة الدمام والتي أبرزها، إزالة أكثر من 25 ألف لوحة دعائية مخالفة، وإزالة أكثر من 37 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة أكثر من 18 ألف سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين، ومعالجة وضع الباعة الجائلين في أكثر من ألفين وثلاثمائة موقع، إضافة الى إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيا في مداخل المدن في أكثر من ألف ومائة موقع، وكذلك إزالة أكثر من 500 مظلة وهنجر في مواقف السيارات المخالفة داخل الأحياء، موضحا أن وحدة تحسين المشهد الحضري للمدينة واصلت جهودها في مدينة صناعية دلة من خلال رفع 100 سيارة معدة ثقيلة .

ولفت الى أنه من ضمن الأعمال التي قامت بها الفرق الميدانية إصلاح حفر الشوارع بمساحة إجمالية تزيد عن 769 ألف متر مربع، وإصلاح الأرصفة بمساحة تتجاوز الـ 893 ألف متر طولي، وإصلاح 27 ألف عمود إنارة، فيما بلغ عدد لوحات إصلاح أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع 4216، وإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر والنفايات ذات الحجم الكبير والحشائش من الأراضي الفضاء بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 113 ألف متر مكعب، وكذلك معالجة وضع حاويات النظافة البلدية والتجارية والملابس وغيرها داخل الأحياء، حيث بلغ عدد الحاويات أكثر من 8600 حاوية، فيما بلغت مساحات معالجة واجهات المناطق العشوائية والمحلات التجارية أكثر من 10500 متر مربع، إضافة تنسيق وزراعة الأشجار والورود في الشوارع الرئيسة والفرعية، والتي بلغت أكثر من 115600 شجرة، إضافة الى صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء، بمساحة تقدر بـأكثر من256500 متر مربع، وبلغ عدد ملاعب الأطفال التي تم صيانتها في الحدائق والأماكن العامة أكثر من ألف ومائة ملعب.

وقال الصفيان إن ذلك يأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لتحسين المشهد البصري، التي تتماشى مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري “#كذا_أحلى”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتكثيف العمل الرقابي، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة لتحسين المشهد البصري، مشيرا الى أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري.