تصحيح أوضاع الاستراحات التجارية والخاصة داخل المخططات السكنية بمكة

حسين العلي(صدى):

أمهلت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الاستراحات التجارية والخاصة المخالفة الواقعة ضمن المخططات السكنية بمكة المكرمة مهلة (شهر) لتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات النظامية المعدة والحصول على التراخيص اللازمة حسب الضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية .



أوضح ذلك مدير عام شؤون البلديات المهندس مهاب مصطفى عبادة مؤكداً ضرورة استيفاء الاشتراطات البلدية للاستراحات التجارية والخاصة كذلك ، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة ، منوهاً على أن الأمانة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية حيال الاستراحات المخالفة بعد انتهاء المهلة .