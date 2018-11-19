بلدية المعابدة تضبط 6 شاحنات مخالفة تقوم برمي المخلفات الصلبة في أراضي بيضاء

حسين العلي(صدى):

ضبطت بلدية المعابدة الفرعية (6) شاحنات مخالفة تقوم برمي المخلفات الصلبة في أراضي بيضاء بنطاق البلدية ، حيث تم إتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية وتم التحفظ على الشاحنات المخالفة داخل مقر البلدية لحين الإنتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحق المخالفين .

الجدير بالذكر بأن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بتكثيف جهودها وأعمالها في مكافحة أعمال مخلفات البناء العشوائية ، حيث أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة مؤخراً مبادرة ” مكة .. بلا مخلفات بناء” والتي تندرج تحت شعار كيف نكون قدوة؟ الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.