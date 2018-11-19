ترامب يكشف عن سبب إيقاف المساعدات العسكرية لباكستان.. والأخيرة تعلق

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده أوقفت مساعداتها إلى باكستان لأنها لم تقدم شيئًا للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، قائلا: ” أنهيت ذلك لأنهم لم يفعلوا شيئا لنا.. لم يقدموا أي شيء لنا “.

ووجه ترامب اتهامنا إلى باكستان، بأنها ساعدت زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على الاختباء في أراضيها.

ولفت ترامب:”الجميع كان يعلم أنه (ابن لادن) كان هناك.. ونحن ندعم باكستان ونمنحها 1.3 مليار دولار سنويًا، وهو ما لم نعد نقدمه لهم بالمناسبة’..

ومن جانبه، علق وزير الدفاع الباكستاني السابق خواجة آصف، على تصريحات ترامب قائلًا إن بلاده ما زالت تبذل دماء من أجل الولايات المتحدة بسبب خوضنا حروبًا ليست حروبنا.

وأوضح آصف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” أهدرنا قيم ديننا لجعله يتناسب مع المصالح الأمريكية، ودمرنا روحنا السمحة واستبدلناها بالتعصب وعدم التسامح “.