مدني المدينة يباشر حادثة تسرب الزيت في وادي السيالة

نايف السالم(صدى):

باشر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة واقعة تسريب المواد البترولية والزيوت بوادي السايلة لمهد الذهب.

وكانت الجهات المختصة بالدفاع المدني بالمهد تلقت بلاغاَ ، صباح أمس الأحد ، عن تسرب مواد بترولية بوادي السايلة ، وتم إحالة الواقعة إلى الشرطة ، وتم إيقاق التسريب في الحال ، وتبين أن سبب التسرب ناتج عن قيام إحدى الشركات بتغيير وتسرب من خلالها الزيت للوادي ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مسؤول الشركة ، وإحالة الموضوع إلى شرطة الاختصاص.