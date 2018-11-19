مدني المدينة يباشر حادثة تسرب الزيت في وادي السيالة
باشر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة واقعة تسريب المواد البترولية والزيوت بوادي السايلة لمهد الذهب.
وكانت الجهات المختصة بالدفاع المدني بالمهد تلقت بلاغاَ ، صباح أمس الأحد ، عن تسرب مواد بترولية بوادي السايلة ، وتم إحالة الواقعة إلى الشرطة ، وتم إيقاق التسريب في الحال ، وتبين أن سبب التسرب ناتج عن قيام إحدى الشركات بتغيير وتسرب من خلالها الزيت للوادي ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مسؤول الشركة ، وإحالة الموضوع إلى شرطة الاختصاص.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2333 ] نشر منذ 54 دقيقة
من امن العقوبة اساء الأدب
كم يكلف تنظيف للأماكن الملوثة بسبب ها المدير الوسخ يكعها وبرى بعدين