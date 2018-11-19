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مدني المدينة يباشر حادثة تسرب الزيت في وادي السيالة

مدني المدينة يباشر حادثة تسرب الزيت في وادي السيالة
نايف السالم(صدى):

باشر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة واقعة تسريب المواد البترولية والزيوت بوادي السايلة لمهد الذهب.

وكانت الجهات المختصة بالدفاع المدني بالمهد تلقت بلاغاَ ، صباح أمس الأحد ، عن تسرب مواد بترولية بوادي السايلة ، وتم إحالة الواقعة إلى الشرطة ، وتم إيقاق التسريب في الحال ، وتبين أن سبب التسرب ناتج عن قيام إحدى الشركات بتغيير وتسرب من خلالها الزيت للوادي ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مسؤول الشركة ، وإحالة الموضوع إلى شرطة الاختصاص.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2333 ] نشر منذ 54 دقيقة

من امن العقوبة اساء الأدب
كم يكلف تنظيف للأماكن الملوثة بسبب ها المدير الوسخ يكعها وبرى بعدين

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