بالفيديو.. ” جليلة ” تهاجم بسمة بوسيل: لا تلعبي دور البنت الراقية

مليكة فؤاد(صدى):

فتحت الفنانة المغربية جليلة المُقيمة في مدينة دبي، هجومًا على إحدى الفنانات المغربيات، حيث رجح الجمهور أنها تقصد بسمة بوسيل زوجة النجم المصريّ تامر حسني.

وقالت ” جليلة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” رح أرد على واحدة للتو، والدة ما عندها شغل ولا عاملة، ولكن هرد عليها بالمغربية ” .

وتابعت: ” أولاً كلنا عارفين أنتي شو ومنين جاية، يعني من الحمارة للطيارة، ما تلعبي دور البنت الراقية، لأن كلنا عارفين أنتي شنو، واجهيني وهاجميني إذا كنتي جريئة وقوية بس أنتي جبانة لاعبة دور البنت الراقية قدام الجمهور ” .

وأضافت موجهة كلامها لبسمة بوسيل: ” مايكل جاكسون شدي راجلك، اتشطري على راجلك لأن عمره ما هيتشدلك، وعندي مسجات لقبل يومين، وما تخلينش نجرحك أكثر ما أنتي مجروحة ” .

ووفقًا لهذه التصريحات، رجح الجمهور أن هذه الانتقادات موجهة لبسمة بوسيل، خاصة وأن علاقة جليلة بـ ” بسمة ” لم تكن على ما يرام بالآونة الآخيرة.