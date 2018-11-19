بالصور.. القوارب تسبح في صحراء الدهناء بأم الجماجم

نايف السالم(صدى):

في مشهد خيالي بغرب أم الجماجم وسط المملكة، انتشرت قوارب وسط صحراء الدهناء بشكل خارج عن المألوف والمعروف عن الصحراء التي لا يناسبها إلا السيارات الضخمة أو الجمال .

وأصبحت منطقة صحراء الدهناء، مصدرًا لجذب السياح بعد المناظر الخيالية الرائعة التي تركتها الأمطار

حيث حرص السياح على التجول بالقوارب وسط الرمال فى سابقة نادرة من نوعها.

وقال المصور الفوتوغرافى ثامر الثميرى، الذى قدم صورة إبداعية لتلك القوارب فى الصحراء، عبر عدسته كاميرا ” الدرون ” : “موسم الأمطار يعتبر من أهم المواسم التى يهتم بها المصورون، نظراً لوجود ثروة من المناظر الطبيعية الخلابة، لذا حاولت نقل مناظر الصحراء بعد هطول الأمطار الغزيرة لأعكس جمال الموقع ” .