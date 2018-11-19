أمانة جدة تقدم إرشادات منزلية للوقاية من حمى الضنك

جدة(صدى):

انتشرت حمى الضنك في الايام الماضية ، فقدمت أمانة جدة إرشادات منزلية للمواطنين و المقيمين للحفاظ على صحتهم لمكافحة البعوض.

فيما أبرمت الأمانة مع إدارة الشؤون الصحية بمحافظة جدة للمكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك داخل المنازل، ويأتي ذلك ضمن خطة الأمانة التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، والعمل على تطوير الأعمال الخاصة بالأصحاح البيئي والنظافة العامة وإيجاد أفضل الحلول لتلافي أضرار الحشرات والقضاء عليها بطرق علمية.

، و تزول حمى الضنك عادة خلال أسبوعين من الإصابة بالمرض، وتدوم الحالات الحادة لمدة أطول وتتطلب علاجًا في المستشفى لتعويض السوائل المفقودة ، فيما أوضحت الأمانة الإرشادات اللازمة للوقاية ، تمثلت في :

1- التأكد من عدم وجود مياه راكدة في بئر المصعد.

2- التأكد من تجفيف وردم بؤر المياه داخل فناء المبنى.

3- إحكام إغلاق أواني وأوعية حفظ المياه.

4- تجفيف المياه بصفة مستمرة في أحواض الزراعة.

5- متابعة تصريف المياه وعدم تجمعها من تسريبات مياه التكييف.

6- التخلص من المهملات والتأكد من إغلاق حاويات النفايات.