الحوثيون: سنوقف هجمات الصواريخ والطائرات ضد قوات الشرعية والتحالف

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عن وقف الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد قوات الشرعية والتحالف؛ وذلك بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وأوضح الحوثيين في بيان أصدرته أنها على استعداد لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات؛ وصولاً إلى ما وصفته بالسلام العادل والمشرف طالما التزم الجانب الآخر، على حد وصفها.

وفي هذا السياق، قال محمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا، عبر حسابه على ” تويتر ” ، إن المبادرة تأتي امتثالاً لمطلب المبعوث الأممي بوقف هجمات الصواريخ وطائرات الدرون؛ إثباتاً لحسن النوايا وتعزيزًا للجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن.