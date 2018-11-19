خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مسؤول إدارة العمليات (Process Management Officer): بكالوريوس (إدارة أعمال أو إدارة عمليات) أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإدارة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأضافت أن هناك أيضًا وظيفة: قائد التخطيط الاستراتيجي (Strategic Planning Leader) : بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الإدارة أو التخطيط الاستراتيجي وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 2018/11/23، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا