خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مسؤول إدارة العمليات (Process Management Officer): بكالوريوس (إدارة أعمال أو إدارة عمليات) أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإدارة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
وأضافت أن هناك أيضًا وظيفة: قائد التخطيط الاستراتيجي (Strategic Planning Leader) : بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الإدارة أو التخطيط الاستراتيجي وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 2018/11/23، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2606 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق،،