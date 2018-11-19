خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس اليمني في وفاة وزير العدل

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة معالي القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية.

وقال الملك المفدى: علمنا بوفاة معالي القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.