ابتكار جهاز لقياس نسبة السكر في الدم بالإشارات الضوئية

بكين(صدى):

ابتكر فريق بحث علمي بالصين ، جهازجديد لقياس نسبة السكر في الدم عبر الإشارات الضوئية، بدون ألم لأخذ عينات من دم المريض.

وقام الفريق برئاسة البروفيسور ” شيوي كه شين ” بتجارب عديدة لقياس نسبة السكر في الدم بدون ألم على مدار عشرين سنة، حيث نجح في توظيف التكنولوجيا الفائقة لإلتقاط إشارات طيفية من مواضع متعددة مع مع مراعاة تغيرات حرارة الجلد والتعرق وغيرها ،وحصل الفريق على نوعين من براءات الاختراع في الصين والولايات المتحدة.

كما نجح الجهاز الجديد في مراقبة تغير نسبة السكر في الدم على مدار ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام.