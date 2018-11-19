بالصور.. ضبط 3 مراكب صيد داخل محميات جزر فرسان لمخالفتهم التصريح

نايف السالم(صدى):

قام فرع الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان جولة بحرية مشتركة مع لجنة مختصة، ما نتج عنها ضبط مخرّبين داخل محميات ورصد عمليات صيد مخالفة.

ومن جانبها، باشرت لجنة معنية أعمالها واستمرت إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتمّ القبض على ثلاثة مراكب بحرية.

وتمكن المركب الأول من الصيد بوسيلة “الجر القاعي للربيان” داخل محمية جزر فرسان بالقرب من جزيرة الغزاة، حيث كان يحوي كمية كبيرة من الربيان والأسماك بأحجام صغيرة جداً ومارس الصيد في مواقع مخالفة للمصرح له بها.

وقامت هذه المراكب برمي كميات كبيرة من الأسماك تقدر بأكثر من ثلاثة أطنان في البحر.