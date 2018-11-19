سمو ولي العهد يعزي الرئيس اليمني في وفاة وزير العدل

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة معالي القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة معالي القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.