بالصور.. ” العالمي ” يواصل تدريباته تحت قيادة ” هيلدر “

طلال الغامدي(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته في الفترة الصباحية والتي إستغرقت ساعتين تحت إشراف المدرب ” هيلدر ” .

ووفقاً للحساب الرسمي لنادي النصر على ” تويتر ” فقد ركزت التدريبات على جوانب اللياقة المتنوعة من خلال الجري على كامل الملعب أو تخطي الحواجز أو رفع الأثقال .

وأبان ” النصر ” أنه تم تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات تعتمد على اللعب من لمسة ولمستين ، بالإضافة إلى التدريب على المراوغة والتسديد المباشر والكرت العرضية ، وغيرها من الأساليب التكتيكية .

واتجه الفريق إلى الراحة بالمعسكر إستعداداً للتدريبات المسائية .