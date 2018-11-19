بالصور.. الكشف عن ” تويوتا كورولا 2020 الجديدة ” أكثر في القوة وأفضل في استهلاك الوقود

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

حصلت سيارة تويوتا كورولا افضل سيارات الشركة اليابانية مبيعاً على اعادة تصميم كاملة ، حيث قدمت الشركة الجيل 12 من السيارة السيدان التي تأتي بمزيد من القوة واستهلاك أفضل للوقود.

وظهر موديل 2020 السيدان في أمريكا الشمالية وسط حالة من تراجع مبيعات السيارات السيدان والمدمجة في القارة الأمريكية بواقع 13.8% في أكتوبر .

وقد تراجعت مبيعات تويوتا كورولا بنسبة 11.3% في الولايات المتحدة في العام الجاري حيث باعت 257.188 ألف سيارة ومع ذلك تظل كورولا ثالث أفضل سيارات الشركة مبيعاُ في الولايات المتحدة. وكانت تويوتا كورولا قد باعت 45 مليون نسخة عالمياً من سيارتها منذ ظهورها في عام 1996 .

وقد صممت السيارة بتصميم أكثر شراسة وديناميكية ولكنها جاءت أصغر في الحجم رغم أنها تحتفظ بنفس قاعدة العجلات كما في الجيل السابق ولكن تم تقصير الأجزاء الأمامية والخلفية بعد قاعدة العجلات مع تقليل ارتفاع الجزء الأمامي من السيارة. وتتنوع في السيارة تصميم المقدمة والمصابيح الأمامية حسب اصدارات السيارة ، فبالنسبة لاصدارات SE وXSE فهي نسخ رياضية .

وزودت السيارة بشاشة 8 بوصة ملونة تعمل باللمس للتحكم في الصوت والملاحة والتطبيقات بالاضافة الي مفاتيح حقيقية للتحكم في التبريد والتدفئة. كما يتوفر للسيارة مشغل ابل كار بلاي وأمازون الكسا ، بينما اصدارات L وLE وXLE فتأتي بمحرك سعة 1.8 لتر أما نسخ XSE وSE فتأتي بمحرك سعة 2 لتر بقوة 169 حصان ولم يتم الكشف عن ارقام استهلاك الوقود .

وتتميز السيارة بوسائل أمان تشمل 8 وسائد هوائية ومثبت سرعة نشط وتحذير من مغادرة المسار ومصابيح أمامية باضاءة عالية أوتوماتيكية ومكابح لتجنب التصادم فيما يتوقع بدء أسعار السيارة من 20 ألف دولار.