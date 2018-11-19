  • الإثنين 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تعرف على سر المرآة المسكونة بشبح قائد تايتنك

تعرف على سر المرآة المسكونة بشبح قائد تايتنك

تعرف على سر المرآة المسكونة بشبح قائد تايتنك
لندن(صدى):

إرتفع سعر بيع المرآة المسكونة بشبح قائد تيتانك ليصل إلى أكثر من 10000 جنيه استرليني ، وذلك في مزاد علني ، يتنافس فيه الرواد على إقتناء المرآه التي يصل عمرها لـ 110 سنة، وكان يمتلكها ” إدوارد جون سميث ” قائد السفينة.

ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد نظر إليها ” سميث ” قبل أن يترك منزله ويبحر بسفينة تايتانك التي غرقت في عام 1912 ، فيما عرضت أسرته على الخادمة أن تأخذ أي شئ كتذكار من المنزل بدلاً من الأجر فاختارت المرآه .

وأكدت الخادمة أن وجه ” سميث ” يظهر كل عام في نفس توقيت وفاته على المرآه لتظل المرآه سرغريب تداولها الكثير حتى إستحوذ عليها المالك الحالي ديفيد سميث ، الذي احتفظ بها في قبو على مدى السنوات الخمس الماضية .

وقال القائمون على المزاد علني لبيع المرآة ” من يشتري هذا في ديسمبر سيكون في وقت مناسب لاختبار هذه الأسطورة لأنفسهم في الذكرى 107 في أبريل المقبل “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا عندي مرايه تطلع فيها صورة بورعي كل صباح
… اي وليه عاوزاها ان ببيعها ببلاش..

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 29 دقيقة

ليش تبي الوليه تخوف الاطفال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *