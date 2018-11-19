تعرف على سر المرآة المسكونة بشبح قائد تايتنك

لندن(صدى):

إرتفع سعر بيع المرآة المسكونة بشبح قائد تيتانك ليصل إلى أكثر من 10000 جنيه استرليني ، وذلك في مزاد علني ، يتنافس فيه الرواد على إقتناء المرآه التي يصل عمرها لـ 110 سنة، وكان يمتلكها ” إدوارد جون سميث ” قائد السفينة.

ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد نظر إليها ” سميث ” قبل أن يترك منزله ويبحر بسفينة تايتانك التي غرقت في عام 1912 ، فيما عرضت أسرته على الخادمة أن تأخذ أي شئ كتذكار من المنزل بدلاً من الأجر فاختارت المرآه .

وأكدت الخادمة أن وجه ” سميث ” يظهر كل عام في نفس توقيت وفاته على المرآه لتظل المرآه سرغريب تداولها الكثير حتى إستحوذ عليها المالك الحالي ديفيد سميث ، الذي احتفظ بها في قبو على مدى السنوات الخمس الماضية .

وقال القائمون على المزاد علني لبيع المرآة ” من يشتري هذا في ديسمبر سيكون في وقت مناسب لاختبار هذه الأسطورة لأنفسهم في الذكرى 107 في أبريل المقبل “.