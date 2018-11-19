تعرف على سر المرآة المسكونة بشبح قائد تايتنك
إرتفع سعر بيع المرآة المسكونة بشبح قائد تيتانك ليصل إلى أكثر من 10000 جنيه استرليني ، وذلك في مزاد علني ، يتنافس فيه الرواد على إقتناء المرآه التي يصل عمرها لـ 110 سنة، وكان يمتلكها ” إدوارد جون سميث ” قائد السفينة.
ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد نظر إليها ” سميث ” قبل أن يترك منزله ويبحر بسفينة تايتانك التي غرقت في عام 1912 ، فيما عرضت أسرته على الخادمة أن تأخذ أي شئ كتذكار من المنزل بدلاً من الأجر فاختارت المرآه .
وأكدت الخادمة أن وجه ” سميث ” يظهر كل عام في نفس توقيت وفاته على المرآه لتظل المرآه سرغريب تداولها الكثير حتى إستحوذ عليها المالك الحالي ديفيد سميث ، الذي احتفظ بها في قبو على مدى السنوات الخمس الماضية .
وقال القائمون على المزاد علني لبيع المرآة ” من يشتري هذا في ديسمبر سيكون في وقت مناسب لاختبار هذه الأسطورة لأنفسهم في الذكرى 107 في أبريل المقبل “.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا عندي مرايه تطلع فيها صورة بورعي كل صباح
… اي وليه عاوزاها ان ببيعها ببلاش..
متقاعد[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 29 دقيقة
ليش تبي الوليه تخوف الاطفال