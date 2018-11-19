تعرف على آلام النمو عند الأطفال

تركية البدر(صدى):

أوضحت د.هالة عبد المحسن آلام النمو ” Growing pain ” حيث عرفتها بأنها هي تلك الأوجاع والآلام الغامضة التي تصيب 25% – 40% من الأطفال خلال فترتين من العمر , الأولى تكون خلال مرحلة الطفولة المبكرة مابين ثلاث الى خمس سنوات , والثانية خلال مرحلة الطفولة المتأخره مابين ثمان إلى ثلاث عشرة سنة .

– هذه الآلام تكون مزعجة للأطفال والأمهات ولكنها لا تتسبب في أضرار طويلة المدى .

– لا تعني التسمية بآلام النمو أن هناك علاقة واضحة بين قفزات النمو أو طفرات النمو وهذه الآلام ، لذلك فإن معظم الاطباء يفضلون تسميتها ” ألم الأطراف الليلي المعاود عند الأطفال “.

الأعراض :

– تحدث الآلام على شكل تقلصات في العضلات في كلا الساقين وبخاصة في الربلة او بطة الساق أو الجزء الخلفي من الساق أو السمانة ، وكذلك في عظمة الظنبوب أو القصبة أو الجزء الأمامي من الساق , ويمكن أن تؤثر الآلام على الفخذين .

– يكون الألم في أشدة في فترة ما بعد العصر وبداية الليل ، وأحياناً يوقظ الطفل من النوم وتختفي بحلول الصباح .

– تختلف حدة الألم من طفل الى آخر , وغالباً لا يعاني معظم الأطفال من الألم كل يوم .

الأسباب :

– لا يوجد دليل على أن نمو الطفل يسبب له الآلام , إلا أن حركات الطفل الصغير من الجري أو التسلق أو القفز قد تكون صعبة على الجهاز العضلي والعظمي عند الطفل .

– وقد تحدث ألام العضلات ليلاً من الاستخدام المفرط للعضلات من جانب الطفل على مدار اليوم .

– تكثر هذه الآلام في الأطفال النشطين والمفعمين بالحيوية والنشاط والأطفال أصحاب المفاصل الرخوه

والمرنه .

– تميل تلك الحالة إلى التوارث في العائلات .

متى ينبغي مراجعة الطبيب :

1- الاحساس بالآلام في ساق واحد حيث أن آلام النمو تصيب الساقين معاً .

2- الاحساس بالآلام في الذراعين والظهر .

3- الاحساس بالآلام كل ليلة .

4- استمرار الألم في فترة النهار .

5- ظهور تورم أو احمرار في المفاصل 

6- إرتفاع درجة حرارة الطفل مع الآلام.

7- فقدان الشهية .

8- نقصان في الوزن .

9- خوف الطفل من المشي أو ظهور عرجة عند المشي .

10- ظهور طفح جلدي .

11- الضعف والارهاق .

12- آلام مرتبطة بإصابة ما .

ماذا يتوقع الآباء والأمهات من الطبيب ؟

حتى يتأكد الطبيب من أن الطفل يعاني من الآلام المتصلة بالنمو فقط ولا توجد أي حالة طبية أخرى خطيرة، سوف يوجه الأسئلة الآتية :

1- ما هو مكان الألم ؟​

2- هل يوجد وقت محدد لحدوث الألم ؟

3- كم من الوقت يستمر الألم ؟

4- ما الذي يساعد الطفل على التحرر من الألم ؟

5- هل توقظ الآلام الطفل ليلاً وتحرمه من النوم ؟

6- هل هناك أعراض أخرى مع الألم مثل ( التورم , الإحمرار , ألم في البطن أو الصداع ) ؟

7- هل تعرض الطفل مؤخراً إلى اصابة ؟

8- هل زاد نشاط الطفل أو قام برياضة جديدة ؟

التشخيص :

• يتم تشخيص آلام النمو عند حدوث الألم شهرياً لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع حدوثها على هيئة نوبات تنفصل بفترات خالية من الألم , وحدوث الألم في الليل وتحسنه في الصباح .

• من العلامات التي تؤكد تشخيص آلام النمو أنه عند الكشف الطبي يلاحظ الطبيب عدم وجود ألم عند تحريك أرجل الطفل , بل على العكس فإن الطفل يشعر بالراحة عند تدليك الأرجل أو الضغط عليها , وبذلك يستبعد وجود أي أسباب مرضية لهذا الألم , ففي حالة وجود أسباب مرضية للألم فإن الألم يزداد مع الكشف الطبي وتحريك الطبيب لأرجل الطفل ولا يتحمل الطفل يد الطبيب أثناء الكشف .

• وفي بعض الحالات قد يحتاج الطبيب إلى اجراء بعض الفحوصات مثل سرعة الترسيب ( ESR )، البروتين التفاعلي سى ( CRP ) , والاشعة السينية ( X-RAY ) .

العلاج : ​

– يجب على الطبيب طمأنه الوالدين والطفل لعدم وجود مرض خطير

– غالباً ماتتحسن آلام النمو دون تدخل في غضون عام أو عامين .

– يمكن للأم أن تخفف من الألام ببعض الخطوات مثل :

1- تدليك رجل الطفل .

2- وضع كمادات دافئة على مكان الألم .

3- اعطاء الطفل حمام دافئ قبل النوم مباشرة .

4- اعطاء الطفل بعض المسكنات مثل ( الباراسيتامول أو الايبوبروفين )، بعد استشارة الطبيب , وعدم استعمال الأسبرين في الأطفال أقل من 16 عام .

5- استعمال الأحذية الداعمة كالأحذية الرياضية فهي تساعد على الحماية من آلام النمو وعند ارتدائها يجب احكام ربطها .