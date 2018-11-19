الخروبي مديرا لمستشفى الولادة والأطفال بالإنابة

حسين العلي(صدى):

باشر مدير ⁦‪مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة‬⁩ د.أحمد الخروبي مطلع هذا اليوم الأحد مهامه مديراً لولادة مكة بالإنابة بالإضافة الى مهامه عقب صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وقد تولى الخروبي عدة مناصب قيادية ابرزها مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة

‏حيث قدم د.الخروبي شكره وتقديره للدكتور⁦‪ أنس سدايو‬⁩ على عطائه المبذول طيلة الخمس السنوات الماضية

‏من جهة أخرى عبر الدكتور أحمد الخروبي عن شكره وتقديره لسعادة المدير العام على ثقته الغالية مؤكداً انه سيعمل جاهداً للحفاظ على هذه الثقة والعمل الجاد من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى