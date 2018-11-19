النصر يكشف حقيقة توقيع مخالصات لبعض اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

كشف عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، حقيقة توقيع مخالصات لبعض لاعبي الفريق؛ مشددًا على جماهير النادي بعدم الالتفات لبعض التقارير غير الصحيحة التي يتم تداولها حاليًا.

وأوضح ” بن زنان ” قائلًا: ” إنَّ ما يجري تداوله بشكل خاص عن توقيع مخالصات مع بعض لاعبي الفريق كلام فاضي ” ، لافتًا إلى أنه جرت العادة قبل أن يخوض النصر مباراة مهمة، أن يتم ترويج بعض الإشاعات بهدف التأثير على الفريق وتشتيت تركيز اللاعبين؛ حيث سيواجه العالمي الشباب الجمعة المقبلة.

وأضاف: ” إنَّ إدارة النصر محترفة وتقوم بإخضاع جميع اللاعبين للتقييم الفني قبل اتخاذ أي قرار، مشددًا على أن النادي لن يفرِّط في أي لاعب يحتاجه، مطالبًا باستقاء المعلومات الصحيحة من حساب النادي الرسمي. “