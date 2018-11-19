” أمانة الشرقية ” تكشف حقيقة فيديو تقطيع اللحوم بمكان مكشوف بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

علقت أمانة المنطقة الشرقية على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام عمالة وافدة بتقطيع اللحوم في مكان مكشوف بأحد البنايات السكنية، وبطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية بالمنطقة الشرقية.

وفي هذا السياق، أوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” الآتي:

١- تم الخروج على الموقع المشار إليه في المقطع ولم يتم رصد العمالة المشار اليها.

٢-تم التأكد من المحلات والمطاعم المجاوره ولم يتم رصد أي مخالفة صحية.

٣- تم التأكد من صلاحية بلد المنشأ للحوم المستخدمة في هذه المطاعم وتبين أنها سليمة.

٤- يتم حاليًا مراقبة الموقع لضبط أي مخالفات.