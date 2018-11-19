مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) بمدينة الرياض التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير.

وحول الوظائف المطلوبة، أشارت مستشفى الملك عبدالله إلى أنها بحاجة إلى وظيفة أخصائي ثاني التدقيق المالي (FinancialAuditSpecialistII):درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة مع خبرة سنتين كحد أدنى أو درجة الماجستير في المالية أو المحاسبة لا يشترط وجود خبرة سابقة.

ولفتت إلى أنها بحاجة إلى أخصائي ثالث الشؤون القانونية (LegalAffairsSpecialistIII):درجة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.

وأوضحت أن التقديم سيكون متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/11/19م وينتهي بتاريخ 2018/11/26م، مشيرة إلى طريقة التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:هنا