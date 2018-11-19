مستشارة علاقات زوجية تكشف عن 5 أمور تحتاجها الزوجة لتكون سعيدة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة عبلة إبراهيم مستشارة العلاقات الزوجية ، تحرص المرأة على اكتشاف زوجها، وتحاول باستمرار إسعاده وتحقيق الراحة النفسية له داخل البيت، لينعما بسعادة زوجية أبدية، لذا لا بد أن يحرص الزوج على ذلك تجاه زوجته .

وتابعت ، هناك الكثير من الرجال لا يستوعبون عقلية المرأة، مما قد يخلق الكثير من الصدامات، وأحيانا يتجاوز الأمر الصدام، لتحول إلى مشاعر سلبية مختزنة داخل قلب وعقل المرأة.

وتشير دكتورة عبلة ، إلى أن هناك أمورا تحتاجها كل امرأة من زوجها، وتتمنى أن يعيها .

ومن هذه الأمور :

الاستماع والإنصات

تحتاج الزوجة دائما إلى أن يستمع لها زوجها عندما تود الحديث، وألا ينشغل عنها طوال الوقت ما بين عمله وهواياته وأصدقائه، فحاول أن تجد لها وقتا من يومك تتحدث إليها، والأهم أن تستمع إليها باهتمام وإصغاء.

لغة الجسد

في بعض الأحيان دون أن تشعر تشير بأصابعك وتتحرك بجسدك بشكل يزعج زوجتك، خاصة خلال خلافاتكما، مما يوحي لها بعدم اهتمامك بها أو بحديثها وبنقاشها معك، وأحيانا تحتد عليها بشكل يخيفها منك ويجعلها تبتعد عنك.

موقف دفاعي

لا تجعل زوجتك دائما في موقف المدافع عن نفسها، ولا تجعلها دائما في موضع اتهام، فحتى إن كانت مخطئة فحاول حل الخلافات بلا هجوم وعصبية، خاصة إن كانت المشكلات بسيطة لا تستحق، حتى تشعر امرأتك بقدرها عندك، ولا تفقد الشعور بالأمان وهي بجانبك.

الطرف الثالث

لا تحاول أن تشكو من زوجتك لأي شخص، حتى وإن كانت أمها، فحاول دائما أن تحل خلافاتكما بينكما فقط، ولتشكو منها إليها ولتناقشها في أخطائها وتطلب منها عدم تكرارها دون إدخال طرف ثالث بينكما، فذلك يجعلها تشعر بالإهانة.

إنهاء الخلافات قبل النوم

إن كنت غاضبا يوما من زوجتك وحاولت هي مصالحتك، فلا تكابر وتعاند ولا تعتاد أن تمتد الخلافات لأيام متتالية، فالمرأة تسعد من تقبلك لاعتذارها، وتشعر بمدى اعتزازك باعترافها بخطئها، فلتعتاد أن تنهي خلافاتكما قبل النوم.