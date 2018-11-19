بلدية وسط الدمام تغلق 114 منشأة تجارية ورصد 224 مخالفة خلال شهر

محمد السعران(صدى):

نفذت بلدية وسط الدمام حملة رقابية على المنشآت التجارية، وذلك خلال شهر صفر من العام الحالي ١٤٤٠هـ، نتج عنها زيارة ٩٦٥ منشأة، و إغلاق ١١٤منشأة مخالفة، وذلك ضمن أعمال البلدية في احكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية على المطاعم والبقالات والمخابز والبوفيهات ومحلات بيع المواد الغذائية، والتي تأتي تماشيا مع حملة #غذاؤكم_أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأبان رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بقيام إدارتي الأسواق والرقابة العامة بتنظيم حملات ميدانية للتأكد من وجود الرخص المهنية، وتنفيذ كافة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، مؤكدا استمرار الحملات وذلك لتطبيق الأنظمة والتعليمات في هذا الشان.

وقال أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال هذه الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأشار إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).