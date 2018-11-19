” أمانة جدة ” تلغي البلدية النسائية بعد مرور شهرين على تأسيسها

نايف السالم(صدى):

قررأمين محافظة جدة ” صالح التركي ” إلغاء البلدية النسائية بالمحافظة بعد مرور شهرين فقط على تأسيسها ونقل مهامها إلى البلديات الفرعية .

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة بهدف تفعيل اللامركزية وتسهيل وجود الخدمات في جميع الفروع قريبة من المرأة في أي مكان بجدة .

وشملت القرارات نقل ودمج وإلغاء وفصل وإنشاء إدارات، وتكليف وتدوير عدد من القيادات، والمدراء ، ورؤساء البلديات، من بينها تكليف ” سمر السلمي ” رئيساً لبلدية أبحر الشمالية، و”غزل السليماني ” مديراً للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية