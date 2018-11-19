بلدية الأفلاج تحجز على ” سيارة الآيس كريم والقطط ” وتغرم صاحبها
أفادت بلدية الافلاج بتطبيق الإجراءات النظامية و توقيع الغرامات المالية على صاحب سيارة الآيس كريم التي وثق أحد المواطنين مقطع فيديو بشأنها وأظهر مجموعة من القطط داخل السيارة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين أنه تم على الفور حجز وإصدار الغرامات وفق الإجراءات النظامية ، مهيباً بالعجالين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة دون تردد وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ ” 940 ” .
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله تلوث , السيارات دايم وسخه
وحتى الفيران يلعبون بيلوت فيها
والاطفال هم الضحيه , نزلات معويه وما شابه
جراح[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34948 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب