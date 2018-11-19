بالصور.. أمير عسير يقلد العميد بن عارم رتبته الجديدة

أبها(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير جوازات منطقة عسير العميد مريح بن سعيد بن عارم رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد .

وتمنى سمو أمير منطقة عسير للعميد ” ابن عارم ” المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن .

من جهته عبر العميد ” ابن عارم ” عن شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون دافعا له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص في العمل, سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية , وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره .