شركة لتجارة السيارات تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
كشفت الشركة المتحدة للسيارات، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل لدى الشركة لافتة إلى ضرورة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية؛ حيث أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أمين صندوق، واستقبال صيانة، واستشاري مبيعات مركبات جديدة، واستشاري مبيعات قطع الغيار، واستشارية مبيعات مركبات، وأمينة صندوق، ومحاسبة فرع، وموظفة علاقات عملاء.
وأوضحت الشركة أن وظائف الرجال هي: أمين صندوق، واستقبال صيانة، واستشاري مبيعات مركبات جديدة، واستشاري مبيعات قطع الغيار؛ فيما للنساء: استشارية مبيعات مركبات، وأمينة صندوق، ومحاسبة فرع؛ بالإضافة إلى موظفة علاقات عملاء.
وأشارت إلى أنه للتقديم، يتم إرسال السيرة الذاتية ” مع ذكر الوظيفة المناسبة في عنوان الرسالة ” عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا
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