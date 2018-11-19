شركة لتجارة السيارات تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة المتحدة للسيارات، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل لدى الشركة لافتة إلى ضرورة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية؛ حيث أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أمين صندوق، واستقبال صيانة، واستشاري مبيعات مركبات جديدة، واستشاري مبيعات قطع الغيار، واستشارية مبيعات مركبات، وأمينة صندوق، ومحاسبة فرع، وموظفة علاقات عملاء.

وأوضحت الشركة أن وظائف الرجال هي: أمين صندوق، واستقبال صيانة، واستشاري مبيعات مركبات جديدة، واستشاري مبيعات قطع الغيار؛ فيما للنساء: استشارية مبيعات مركبات، وأمينة صندوق، ومحاسبة فرع؛ بالإضافة إلى موظفة علاقات عملاء.

وأشارت إلى أنه للتقديم، يتم إرسال السيرة الذاتية ” مع ذكر الوظيفة المناسبة في عنوان الرسالة ” عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا