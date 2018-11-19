” قابوس ” يشهد العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني 48 للسلطنة

مسقط(صدى):

شهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني بمناسبة احتفالات السلطنة باليوم الوطني الـ 48 .

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد شاركت في العرض وحدات تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني.

حضر العرض أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين العمانيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي ورؤساء البعثات الدبلوماسية في عُمان .