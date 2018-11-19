فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية بـ ” حرس الحدود “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي, عن موعد التقديم وفتح باب القبول والتسجيل للتقديم بالمديرية العامة لحرس الحدود برتبة ” جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري ” ؛ وفقًا للمسميات التالية:

– الرتب العسكرية:

1- جندي سائق.

2- جندي دوريات بحري وبري.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

3- أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا عند الالتحاق بالدورة العسكرية والمباشرة في الوحدات التدريبية ” بداية التدريب الفعلي ” ويعتبر تاريخ التعيين.

5- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

6- أن لا يقل طول المتقدم عن ” 170 ” سم لحملة الكفاءة المتوسطة و” 168 ” لحملة الثانوية العامة وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

8- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى وبتقدير لا يقل عن جيد

9- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة من أصل الشهادة.

10- الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول بالنسبة للمتقدمين على وظيفة ” جندي سائق ” .

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة ” أبشر ” توظيف، وسيبدأ التقديم الاثنين بتاريخ 1440/03/18هـ الساعة 10:00 صباحًا، وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 144/03/22هـ الساعة 10:00 صباحًا، عبر الرابط التالي: هنا