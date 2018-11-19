الأعطال التي تصيب السيارة نتيجة الأمطار وكيفية معالجتها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تسود حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية هذه الفترة من العام، حيث تزيد الرياح والأمطار وأيضاً السيول في بعض المناطق، وهذا المناخ المتقلب قد يؤدي إلى تعرض السيارات للأعطال.

ومن أبرز الأعطال التي تصيب السيارات، انسداد أو تلف فلتر الهواء ويحدث نتيجة تزايد الأتربة والرمال في الهواء، ومن أعراض هذا العطل زيادة استهلاك الوقود، وخفض قوة المحرك، كما نلاحظ خروج دخان أسود من العادم، ولعلاج هذه المشكلة يجب تنظيف فلتر الهواء أو تغييره وهو الأفضل، مع ملاحظة أن تغيير فلتر الهواء يكون كل ستة أشهر.

وقد يظهر دخان أبيض من عادم السيارة، وهذا الأمر يكون نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى غرفة الاحتراق، أو يكون بسبب تعرض البنزين إلى المياه، ويحدث ذلك نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى خزان الوقود في محطات الوقود، ينصح هنا بفحص المحرك والتأكد من عدم تعرض أحد أجزائه للتلف، وكذلك تفادي التزود بالوقود من محطة وقود غير موثوق بها.

كما ينصح خبراء السيارات بتشميع السيارة، لحمايتها من الصدأ لكثرة الأمطار والأتربة في هذة الفترة من العام، وحتى نحافظ على طلاء السيارة من تقلبات الجوية.